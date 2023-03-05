الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إعادة الإعمار مقابل النفط».. باحث اقتصادي يستعرض مستقبل التعاون بين مصر والعراق

النفط
النفط

كشف الباحث الاقتصادي محمد شادي، أوجه التعاون بين مصر والعراق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تسعى لتكرير المنتجات النفطية العراقية ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى للعراق في إطار التكامل بين البلدين.

وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا للغاية بين القاهرة وبغداد تحت اسم "إعادة الإعمار مقابل النفط" وتعمل الشركات المصرية حاليًا على إعادة إعمار منشئات عراقية كثيرة جدًا سواء مستشفيات أو مدارس أو طرق.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، فيما أعرب السوداني، عن تقديره للجهود المصرية الداعة للعراق على جميع الأصعدة.

وأوضح أن العراق يعاني من نقص الكهرباء بينما مصر لديها فائض ضخم في القدرات، مبينًا أن هناك خط رابط للكهرباء بين البلدين يمر من خلال الأردن، وتعمل كلتا البلدين على زيادة التعاون بينها في هذا المجال.

وتابع:" على جانب آخر مصر لديها نقص شديد في المنتجات البترولية وتستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الخارج في المقابل العراق لديه موارد ضخمة جدًا من النفط".

مواد متعلقة

التأمينات الاجتماعية: 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات

ستنخفض 9 درجات.. الأرصاد توجه تحذيرًا مهمًا بشأن الطقس

جمعية مستثمرى الغاز: مصر بالمركز الـ7 عالميًا فى الأقل سعرًا لبيع البنزين

حورية فرغلى: عملت 27 عملية جراحية فى 8 سنين

مدير «القاهرة للدراسات السياسية»: قرارات الرئيس تستهدف زيادة الدخل

المسلمانى: الغرب أصبح أكثر تمسكًا باستمرار الأزمة الأوكرانية الروسية

المسلمانى: زيارة الرئيس السيسى لأذربيجان لدعم السلم العالمى (فيديو)

اتحاد عمال مصر: قرارات الرئيس السيسى تؤكد قوة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات الإدارة الزراعية وموقف السيارات الجديد بكفر شكر

«6 جثث داخل شقة».. القصة الكاملة للغز وفاة عمال فى أكتوبر

خبير اقتصادي: قرارت الرئيس الأخيرة تقلل الضغوط عن كاهل المصرييين

المؤبد لحداد بتهمة التعدي على ابنة شقيق زوجته بشبين القناطر

محمود زكي: استقبال مرضى سرطان الأطفال بمستشفى جامعة طنطا قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو