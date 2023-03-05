«إعادة الإعمار مقابل النفط».. باحث اقتصادي يستعرض مستقبل التعاون بين مصر والعراق

كشف الباحث الاقتصادي محمد شادي، أوجه التعاون بين مصر والعراق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تسعى لتكرير المنتجات النفطية العراقية ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى للعراق في إطار التكامل بين البلدين.

وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا للغاية بين القاهرة وبغداد تحت اسم "إعادة الإعمار مقابل النفط" وتعمل الشركات المصرية حاليًا على إعادة إعمار منشئات عراقية كثيرة جدًا سواء مستشفيات أو مدارس أو طرق.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، فيما أعرب السوداني، عن تقديره للجهود المصرية الداعة للعراق على جميع الأصعدة.

وأوضح أن العراق يعاني من نقص الكهرباء بينما مصر لديها فائض ضخم في القدرات، مبينًا أن هناك خط رابط للكهرباء بين البلدين يمر من خلال الأردن، وتعمل كلتا البلدين على زيادة التعاون بينها في هذا المجال.

وتابع:" على جانب آخر مصر لديها نقص شديد في المنتجات البترولية وتستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الخارج في المقابل العراق لديه موارد ضخمة جدًا من النفط".