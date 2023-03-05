الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مؤتمر للتكوين والدراسات الكتابية لخدام وخادمات إمبابة

كنيسة السّيّدة العذراء
كنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور للأقباط الكاثوليك

نظّم القمص إبرام مرجان، راعي كنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور للأقباط الكاثوليك، بإمبابة مؤتمرًا كتابيًّا لخدّام وخادمات الكنيسة بالتّعاون مع دار "ق. چيروم" للتّكوين والدّراسات الكتابيّة- مصر.

قام بالتّكوين كلّ من الأنبا توماس عدلي والأب روماني فوزي. وكان موضوع التّكوين هو الكتب الحكميّة وسفر أيّوب.

كما استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية. وألقى السيد محسن مجدي، الخادم بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، ومسئول لجنة إعداد المناهج محاضرة اليوم بعنوان "العلاقة بين القداس الإلهي ولقاء التربية الدينية".

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