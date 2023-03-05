جامعة الفيوم تنظم ندوة «القيادات الشبابية.. مستقبل مصر»

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ندوة "القيادات الشبابية.. مستقبل مصر" تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونظمتها أسرة "طلاب من أجل مصر" بالتعاون مع اتحاد الطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وحاضر خلالها الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأكد ياسر مجدي حتاتة، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وفي إطار التواصل الفعّال مع محافظة الفيوم وحرص جامعة الفيوم على الارتقاء بالقدرات التأهيلية والمقومات الشخصية وبث روح الانتماء لدى الأبناء من الطلاب، تم تنظيم ندوة "القيادات الشبابية مستقبل مصر"، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الجامعة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى إحداث تواصل فعال بين القيادات الشبابية ممثلة في الدكتور محمد عماد، وطلاب جامعة الفيوم باعتبارهم الأجيال الواعدة والذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية التطوير والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن الأمر الذي سيتحقق بزيادة مهاراتهم المهنية والأكاديمية وتبادل الخبرات اللازمة مع الشخصيات المعنية.

كما أوضح محمد فاروق الخبيري، أن جامعة الفيوم حريصة على تبني الأفكار البناءة وتعزيز التواصل الدائم مع الطلاب بهدف تسليط الضوء على ما يشهد الوقت الراهن من متغيرات متلاحقة وتحديات متعددة وما يصاحب ذلك من تعرض الأفراد للعديد من الشائعات والصعوبات.

وأكد أن هذه الأمور تفرض أهمية التواصل مع الشخصيات ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المساندة والدعم المطلوب للشباب لمساعدتهم في مواجهة القضايا المتنوعة، ووضع الأهداف وتحقيق النجاح المنشود، موجها الشباب بضرورة أعمال العقل ومواصلة العلم والإرادة والعمل.

وخلال الندوة أكد الدكتور محمد عماد أن القيادة السياسية لا تتوانى في توفير سبل تمكين الشباب، الهدف الذي أصبح متحققا بالفعل بتولي العديد منهم الكثير من الوظائف القيادية والمراكز التنفيذية في الدولة، موجها الطلاب بضرورة البحث عن الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل والحرص على التأهل الدائم لهذه الفرص من خلال الدراسة الأكاديمية والتدريب والحصول على الدورات والمنح واللغات المطلوبة.

كما أشاد بدور جامعة الفيوم فيما يتعلق بموضوع محو الأمية وما تقوم به من أنشطة لتشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة في هذه القضية القومية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه الوطن.

وتناول الدكتور محمد عماد، المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية والقضايا المجتمعية وأهم التحديات وكذلك ما تقوم به محافظة الفيوم لتوفير الخدمات ومتطلبات المواطنين.

وتم تناول مشروع تطوير الريف المصري وبرنامج الأسرة المصرية وقضية الهجرة غير الشرعية ومجهودات إقامة المشروعات الاستثمارية لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، وكذلك ما يعرف بمبادرة مراكب النجاة لحث الشباب على عدم الانقياد نحو الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى استعراض مجهودات توفير السلع الغذائية من خلال منافذ متعددة بالمواصفات الصحية المطلوبة وإجراءات المتابعة المعمول بها، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الزيادة السكانية بالمحافظة وتأثير ذلك على مشروعات التنمية وجهود الدولة لتوعية الشباب بخطر هذه الزيادة وضرورة العمل على تنظيم الأسرة، وكذلك ثقافة ترشيد الاستهلاك على كل المستويات ومختلف المجالات.

كما تم تسليط الضوء على سبل مواجهة الشائعات التي تنال من المجتمع، بالإضافة إلى مجهودات الدولة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تناول المناطق الصناعية بالمحافظة.

كما طالب الدكتور محمد عماد الطلاب بأن يعملوا مشروعات التخرج وما يتم تقديمه من رسائل الماجستير والدكتوراه على خدمة المشروعات القومية والقضايا المجتمعية، مؤكدًا أن محافظة الفيوم على استعداد تام وكامل لإتاحة كل البيانات والمعلومات المحدثة في سبيل دعم الجهود الأكاديمية والبحثية المأمولة.

وفي ختام الندوة تم إهداء درع جامعة الفيوم للدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم تقديرًا وتكريمًا له.