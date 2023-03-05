الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل القنصل العام السودانى بديوان عام المحافظة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، السفير عبدالقادر عبدالله، القنصل العام لجمهورية السودان، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، والتي تتضمن زيارة لبعض الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، ولقاء الطلبة السودانيين بجامعة سوهاج، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ.

ورحب محافظ سوهاج بالقنصل السوداني على أرض المحافظة، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني، وخاصة أن البلدين تجمعهما عدة عوامل منها الجغرافية ونهر النيل، فضلًا عن الثوابت التاريخية وروابط الجوار والأخوة بين أبناء وادي النيل.

من جانبه، أشاد القنصل السوداني بحفاوة الاستقبال بمحافظة سوهاج، معربًا عن شكره لمحافظ سوهاج، وسعادته بزيارة المحافظة والتعرف على معالمها الأثرية والتاريخية التي تتميز بها سوهاج.

أحمد سامي أدت ادي أثرية ارتقاء

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