الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد منير يغنى تتر مسلسل «عملة نادرة» لـ نيللى كريم

محمد منير يغني تتر
محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة

اجتمع المنتج جمال العدل والدكتور مدحت العدل مع الكينج محمد منير لغناء تتر مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم ومن إخراج محمد العدل، الأغنية كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وألحان محمد رحيم، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل "عملة نادرة"

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

شركة العدل جروب محمد منير عملة نادرة نيللي كريم الموسم الرمضاني عبد الرحمن الأبنودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه فى سب وقذف ممدوح عباس

نقيب الصحفيين: قرار عاجل بالصرف الفورى لمعاش البطالة

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكبير أوى 7» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

خبراء: تعاون مصر والأردن والعراق سيمثل نقلة اقتصادية مهمة فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو