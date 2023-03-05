محمد منير يغنى تتر مسلسل «عملة نادرة» لـ نيللى كريم

اجتمع المنتج جمال العدل والدكتور مدحت العدل مع الكينج محمد منير لغناء تتر مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم ومن إخراج محمد العدل، الأغنية كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وألحان محمد رحيم، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "عملة نادرة " دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل "عملة نادرة"

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.