«+140».. «وزنك كام؟» أسئلة محرجة للبدناء كيفية الرد عليها (فيديو)

يقع الكثير من البدناء تحت أسئلة بعض الأشخاص والتي تعتبر من الأسئلة المحرجة، وفي حلقة اليوم من برنامج “+140” هقولك أشهر الأسئلة وإزاي ترد عليها

لينك حلقة +140..

السمنة هي وباء في العالم وفقًا لآخر تصنيف لمنظمة الصحة العالمية، حيث تضع هذه الحالة الناس في خطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية تخصيص يوم الرابع من مارس كل عام، يومًا لمحاربة السمنة والتوعية بمخاطرها.

يعد اتخاذ قرار بشأن نظام غذائي جديد أمرًا مهمًا، وقد يكون من الصعب اختيار النظام الغذائي المناسب لك، حيث يجب على المرء أن يتذكر أن فقدان الوزن الصحي هو التزام يستغرق وقتًا، وفقًا لما ذكره موقع « prevention»، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أشهر الحميات الغذائية التي تساعدك على فقدان الوزن.

حمية البحر الأبيض المتوسط:

يأتي هذا النظام الغذائي باستمرار في المقدمة، وهناك عدة أسباب لذلك، فهو نظام غني بالألياف، وهو أمر رائع لتحسين عملية الهضم، كما أنه مفيد أيضًا لصحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

أشار الخبراء إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالدهون الصحية ويميل إلى أن يكون منخفضًا في الدهون غير المشبعة، مما يشجعك على ملء الأطعمة الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية والاستفادة من الخيارات غير الصحية.

حمية داش:

تم تصميم النظام الغذائي منخفض الصوديوم لوقف ارتفاع ضغط الدم، كطريقة لمساعدة الأشخاص على التحكم في ضغط الدم دون استخدام الأدوية، على الرغم من أن بعض الكتب استخدمته كأساس لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

تركز حمية داش، على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ويحد من الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي.

وجدت دراسة حديثة أجريت على كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة، أن أولئك الذين اتبعوا نظام داش الغذائي فقدوا الوزن وقللوا من الدهون في الجسم، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

الحمية النباتية:

يتجنب النباتيون جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض والعسل، في حين أن الكثيرين يختارون أسلوب الحياة هذا لأسباب أخلاقية أو بيئية، فإن بعض الناس يتطلعون إلى النظام الغذائي النباتي لفقدان الوزن أيضًا.

ومع العصر الجديد للحوم النباتية، أصبح تناول اللحوم النباتية أسهل من أي وقت مضى، فمجرد اتباعك لنظام نباتي لن يساعدك على إنقاص الوزن، فإذا كنت تأكل طعامًا نباتيًا عالي الجودة، مثل الخضر الورقية والبروتينات النباتية، فيمكنك أن تفقد وزنًا أكبر من النباتيين.