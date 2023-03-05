«القاهرة الإخبارية»: وساطة تركية جديدة لتصدير حبوب أوكرانيا إلى العالم

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل الوساطة التركية لتصدير حبوب أوكرانيا إلى العالم.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب" من أنقرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاتفاق الذي مدد في نوفمبر الماضي ينتهي في 18 مارس الجاري، لذا هناك تصريحات من جانب الحكومة التركية بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر المتوسط.

وأضاف: "تركيا تريد تمديد الاتفاق لأنها تريد تحقيق مكاسب دبلوماسية، وليس فقط في مجال الاستفادة من الحبوب، إذ تحصل تركيا على قسم من تلك الحبوب الأوكرانية".

وتابع: "تركيا حصلت على الكثير من التقدير الدولي بشأن وساطتها في تصدير الحبوب الأوكرانية، ومساهمتها في المخارج الكبيرة للأزمة الغذائية الكبيرة التي كانت تهدد العالم، وبتمديد الاتفاق تحقق تلك المساعي".