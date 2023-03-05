تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية داعش السلام الإرهابية»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية" لجلسة 7 مايو للمرافعة.

وأسند للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.