الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية داعش السلام الإرهابية»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية" لجلسة 7 مايو للمرافعة.

وأسند للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى تأجيل محاكمة متهم تنظيم داعش الارهابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

كلمة قاضى «تمويل الإرهاب» فى محاكمة عائشة الشاطر

القوى العاملة: فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج بالمنوفية

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية داعش السلام الإرهابية»

فوز مدرس بجامعة أسيوط بجائزة الدكتور يحيى الرخاوى السنوية للحالات الإكلينيكية بالقاهرة

«الرقابة المالية» تشكل لجنة تنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتطوير عملها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو