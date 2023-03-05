لماذا يقبل المصريون على شراء العقارات رغم الأزمة؟.. رئيس شركة مدينة نصر للإسكان يجيب

قال المهندس عبدالله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن حركة البيع في سوق العقارات المصري جيدة، رغم ارتفاع الأسعار والأزمة التي يعيشها الناس في الوقت الراهن.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني، أن الاقتصاد التضخمي، وارتقاع الأسعار بالساعة في الوقت الحالي، تجعل كل صاحب رأس مال قلق على أمواله، وتجميد الأموال في العقارات بالنسبة للمصريين أصبح ثقافة منتشرة.

وتابع: «الناس بتجري عشان تحافظ على ثرواتها وتحط أي كاش معاهم في أصل ثابت، والأصل ده ذهب مثلًا أو عقارات، والعقارات أثبتت أنها تحافظ على المال لدى المصريين».

ولفت عبدالله سلام إلى أن رجال أعمال كبارًا ولهم باع في صناعات كثيرة عندما يتعثرون في صناعتهم الأساسية يلجأون دائمًا إلى العقار، منوهًا أن العقار أثبت للمصريين أنه قادر على الحفاظ على أموالهم.