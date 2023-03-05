«شعبة الذهب»: ارتفاع الطلب على المعدن النفيس بنهاية فبراير 2023

تراجع الطلب على السبائك وجنيهات الذهب بنسبة 33.3% بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، ومقارنة بمبيعات شهر يناير 2023.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية، نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال فادي كامل، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن مبيعات السوق المحلي من السبائك الجنيهات من الذهب عيار 24، سجلت نحو 450 كيلو جرام في شهر يناير الماضي، بينما تراجعت المبيعات بقيمة 150 كيلو جرام خلال شهر فبراير، حيث سجلت خلال فترة التعاملات نحو 300 كيلو جرام، وذلك على الرغم من هبوط الأسعار بالبورصة العالمية إلى مستويات 1808 دولارات للأوقية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطلب شهد حالة من الارتفاع بنهاية شهر فبراير، ليصل إلى ضعف الطلب في الأسبوع الأول من يناير 2023، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، بفعل تصاعد الأحداث الجيوسياسية العالمية، وضبابية المشهد حول مصير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.

وأشار “كامل”، إلى رصد سلوك غريب لتوجهات العرض والطلب بالسوق المحلي، حيث يتجه المواطنون لبيع ما في حيازتهم أو العزوف عن الشراء مع تراجع الأسعار، بينما ترتفع وتيرة الطلب مع ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف: يجب أن يكون هناك توعية للمواطنين فيما يخص أهمية وأوقات التحوط والاستثمار والادخار، فهو وعاء ادخاري آمن، ويتعرض للهبوط والارتفاعات بصورة مستمرة، ومن ثم يعد وقت البيع ووقت الشراء من عوامل تحقيق المكسب والأمان للاستثمار في الذهب.

وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 2.4%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل تراجع الدولار، وهبوط عائد السندات الأمريكية، مع محاولة توقع المتعاملون مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تصريحات مشجعة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي، حيث قال رافائيل بوستيك رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، إن "البطء والثبات سيشكلان مسار العمل المناسب"، ما بدد من قوة الدولار، وعزز من قوة الذهب كملاذ آمن".

وأضاف: “تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 44 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1811 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1855 دولارًا، فيما تراجعت الأسعار بالسوق المحلي بقيمة 152 جنيهًا، وبنسبة 9 %، حيث افتتحت جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 1678 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1830 جنيهًا”.

وتابع أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2092 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 21 سجل قيمة 1830 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل قيمة 1569 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل قيمة 1220 جنيهًا، في حين بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 14640 جنيهًا.