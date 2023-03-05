الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «مشروعك»..

3 مليارات جنيه لتمويل 32 ألف و964 مشروعًا بالبحيرة

مشروعك بالبحيرة
مشروعك بالبحيرة

قال أكرم مكرم، المدير التنفيذي لمبادرة "مشروعك"، إن المشروع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليارات و145 مليونًا و790 ألف جنيه، وذلك لتمويل عدد 32 ألف و964 مشروعًا استثماريًا متنوعًا "تجاري - صناعي - زراعي - خدمي".

وساهمت تلك المشروعات في توفير 92 ألفًا و299 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع  والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية.

من جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ  مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتذليل كل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهة بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية وتدعيم الأنشطة الإنتاجية، وتمويل المشروعات للشباب، للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لهم. 

ومن خلال تواصل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نشاطه على أرض محافظة البحيرة، والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

2 مليون جنيه التنمية المستدامة إقامة مشروعات إقامة مشروع الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتا الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المجتمع الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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