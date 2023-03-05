الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لـ زوج عائشة خيرت الشاطر وحفيد الهضيبى

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على عائشة خيرت الشاطر وزوجها، و30 متهما آخرين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد أبوهريرة وأحمد حسن الهضيبي وأسامة إبراهيم مرعي وأسامة مبروك موسى وطارق محمد أيمن ومحمد عبدالستار وعزت عيد، بالسجن المشدد 15 عامًا عمّا أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة بين 2014 حتى 2021، أولًا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها.

وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى عائشة خيرت الشاطر جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة طوارئ

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وائل لطفي

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