الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطل يتاجر فى الحشيش بالقناطر الخيرية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، يتاجر في المواد المخدرة بمركز القناطر الخيرية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة أبو الغيط.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "ع إ إ"، 33 سنة، عاطل، سبق اتهامه بعدد من القضايا، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية ضبط عاطل المواد المخدرة القناطر الخيرية الإتجار بالمخدرات

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