الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: 450 ألف عاطل فى الأردن نصفهم لا يحملون شهادة الثانوية

وزير العمل الأردني
وزير العمل الأردني يوسف الشمالي

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في الأردن، إن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي أطلق أمس تصريحات هامة عن أرقام البطالة في الأردن، حيث ارتفع عدد العاطلين في الأردن لأكثر من 450 ألفًا، نصفهم لا يحملون الشهادة الثانوية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" مع الإعلامية آية الكفوري، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة أعلنت عن طرح برنامج لتشغيل المواطنين خلال السنوات المقبلة، وأكثر من 18 ألف مواطن قام بالتسجيل في البرنامج من أجل التقديم إلى وظائف التي ستقوم الحكومة بتوفيرها.

ولفتت إلى أن وزير الاتصالات الأردني وعد باستحداث 5 آلاف وظيفة خلال العامين المقبلين، وأيضًا وعدت الحكومة الأردنية بتوفير فرص عمل في تخصصات جديدة.

وأوضحت أن وزير الاتصالات الأردني صرح بأنه سيتم الانتهاء من العمل على استراتيجية التحول الرقمي في الأردن خلال عام 2025، ووعدت الحكومة أيضًا بأن يستشعر المواطن وجود فروق في الحد الأدنى في الأجور، وتوفير وظائف مؤمنة للشعب الأردني.

وزير العمل الأردني يوسف الشمالي البطالة في الأردن القاهرة الإخبارية آية الكفوري

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