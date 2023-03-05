الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

محكمة النقض
محكمة النقض

حددت محكمة النقض، جلسة 18 أبريل المقبل؛ لنظر الطعن على حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب سيدة وقتلها بالإسكندرية.

كانت قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالإعدام شنقا لنجار تعدى على سيدة مسنة واغتصبها فى شقة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بشارع على بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك. 

على الفور انتقل رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجنى عليها مرفت.ع.ح، 60 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض متوفاة نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة.

وبسؤال جيرانها أقروا بأنهم وجدوا باب الشقة مفتوحا أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء وكانت على حالتها التي وجدت عليها.

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم "م. ع"، 40 سنة، نجار، بتتبع المجنى عليها أثناء رجوعها إلى مسكنها وقام بالدخول إلى شقتها والتعدى عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بسرقة مبلغ مالى وفر هاربًا، تم عمل كمين.

وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

محكمة النقض نجار الإسكندرية الإعدام الطعن

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الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

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