رئيس القاهرة الجديدة يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بطريق العين السخنة

قام رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبد الرءوف الغيطى، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي للمدينة بطريق العين السخنة (أوراسكواليا)، وذلك للوقوف على كفاءة تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، حيث تم الاستماع إلى شرح وافٍ عن المحطة من مهندس شركة أوراسكواليا التي تقوم بتشغيل المحطة.

يشار إلى أن محطة المعالجة "أوراسكواليا" تعمل بطاقة تصميمية (250 ألف م3/ يوم)، معالجة ثنائية متقدمة، وتعمل بطاقة إنتاجية يومية من (140 - 160 ألف م3 / يوم)، َويبلغ متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 ألف م3/يوم.

والتقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، مع عددٍ من سكان حي اللوتس بالتجمع الخامس، للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وأهمها الطرق (استكمال وصيانة الطبقة الرابطة وإعادة الشيء لأصله بعد أعمال " الغاز - الكهرباء – المياه ...)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، أفاد المهندس عبد الرءوف الغيطي، بأنه يوجد حالياً عملية جارٍ تنفيذها لأعمال الأسفلت والأرصفة بالحي، وتم التنبيه على مسئولي الطرق بضرورة تكثيف الأعمال لإنهائها في موعدها المحدد، مع متابعة إعادة الشيء لأصله لأي قطع يحدث بعد أعمال الأسفلت، والاهتمام الدائم والمستمر بمداخل ومخارج الحي.

وقال: إنه فيما يخص زيادة ضغوط المياه جارٍ تكليف مكتب استشاري لدراسة الأمر ووضع حلول لحل المشكلة نهائيا، وعن مستوى النظافة بالحي، تم التشديد والتنبيه على مسئولي النظافة بالحي على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي والمتابعة المستمرة من معاوني رئيس الجهاز، وبخصوص أعمال الزراعة سيتم زراعة الجزر والمسطحات الخضراء طبقاً للمخطط وبعد الانتهاء من أعمال الطرق.