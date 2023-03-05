الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس القاهرة الجديدة يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بطريق العين السخنة

المهندس عبد الرءوف
المهندس عبد الرءوف الغيطى

قام رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبد الرءوف الغيطى، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي للمدينة بطريق العين السخنة (أوراسكواليا)، وذلك للوقوف على كفاءة تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، حيث تم الاستماع إلى شرح وافٍ عن المحطة من مهندس شركة أوراسكواليا التي تقوم بتشغيل المحطة.

يشار إلى أن محطة المعالجة "أوراسكواليا" تعمل بطاقة تصميمية (250 ألف م3/ يوم)، معالجة ثنائية متقدمة، وتعمل بطاقة إنتاجية يومية من (140 - 160 ألف م3 / يوم)، َويبلغ متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 ألف م3/يوم.

والتقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، مع عددٍ من سكان حي اللوتس بالتجمع الخامس، للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وأهمها الطرق (استكمال وصيانة الطبقة الرابطة وإعادة الشيء لأصله بعد أعمال " الغاز - الكهرباء – المياه ...)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، أفاد المهندس عبد الرءوف الغيطي، بأنه يوجد حالياً عملية جارٍ تنفيذها لأعمال الأسفلت والأرصفة بالحي، وتم التنبيه على مسئولي الطرق بضرورة تكثيف الأعمال لإنهائها في موعدها المحدد، مع متابعة إعادة الشيء لأصله لأي قطع يحدث بعد أعمال الأسفلت، والاهتمام الدائم والمستمر بمداخل ومخارج الحي.

وقال: إنه فيما يخص زيادة ضغوط المياه جارٍ تكليف مكتب استشاري لدراسة الأمر ووضع حلول لحل المشكلة نهائيا، وعن مستوى النظافة بالحي، تم التشديد والتنبيه على مسئولي النظافة بالحي على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي والمتابعة المستمرة من معاوني رئيس الجهاز، وبخصوص أعمال الزراعة سيتم زراعة الجزر والمسطحات الخضراء طبقاً للمخطط وبعد الانتهاء من أعمال الطرق.

المهندس عبدالرءوف الغيطى المهندس عبد الرءوف الغيطي المتابعة المستمرة القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية المرافق والمجتمعات العمرانية المرافق والمجتمعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ضبط مسجل خطر يدير ورشة سلاح فى كرداسة

ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بالمحافظة

احسب مرتبك.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسي تلتقي سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية