الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. «الرسم بالرصاص» ورشة للشباب في بيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري ورشة للشباب تحت عنوان: «الرسم بالرصاص»، وذلك اليوم الأحد 5 مارس، في تمام الواحدة ظهرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بفن الرسم ومفهوم الأبعاد والمنظور والخطوط الخارجية للأشياء، من خلال التركيز على رسم الموضوعات والأشخاص بنسبهم الواقعية وأساليب الحركة، وكذلك أساسيات الظل والنور والخلفيات المستوحاة.

تقدم الورشة يسرا عبد الشافي؛ وهي فنانة محترفة، شاركت في الكثير من المعارض، وقدمت العديد من الورش التدريبية والتعليمية في الفنون المختلفة، بالقاهرة والإسكندرية ورشيد.

تأتي هذه الورشة في إطار الاهتمام بالشباب، وتنمية مهاراتهم الفنية والابداعية، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم، وكذلك الاهتمام بنشر الفنون، وخاصة فن الرسم لما له من أهمية في تعزيز الابتكار وإظهار المشاعر والأفكار وتحسين مهارات التحليل.
تستغرق الورشة 4 محاضرات، وهي مجانية، وتستهدف الشباب من 18 إلى 24 سنة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، غدا الإثنين، محاضرة بعنوان (تعايش ملوك البطالمة مع الحيوانات الأليفة وغير الأليفة بمصر البطلمية) تلقيها د. شيرويت مصطفى فضل، مدرس التاريخ والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب في جامعة دمنهور وذلك  في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة الدور الفعال الذي قام به ملوك البطالمة في تطوير أساليب التعايش مع الحيوانات الأليفة وغير الأليفة بمصر البطلمية، وذلك من خلال تتبع ما ورد بخصوص هذا الموضوع بالمصادر الكلاسيكية، كما تهدف المحاضرة إلى إبراز دور البطالمة في النهوض بالثروة الحيوانية وتطويرها بما يناسب أهدافهم الحضارية على اختلافها.

وفي هذا الصدد تعرض المحاضرة نماذج من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة التي اهتم ملوك البطالمة بتنميتها وتطوير أساليب التعايش معها؛ لخدمة هدفهم المنشود في الحصول على مكانة متميزة بالعالم الهلِّينستي، وتحقيق السمو والتفوق الحضاري لمملكة مصر البطلمية بين الممالك الأخرى بالعصر الهلِّينستي.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم الحادي عشر للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية بقطاع المكتبات؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.

 

الرسم بالرصاص ورشة للشباب بيت السناري مكتبة الاسكندرية تعزيز الابتكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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