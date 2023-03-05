ممرضة تستدرج زميلتها لزوجها للاعتداء عليها بأطفيخ.. والنيابة تحيلهما للمحاكمة

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، عامل مسجد وممرضة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بخطف زميلتها الممرضة والاعتداء عليها بالقوة، في منطقة أطفيح.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة إن المتهمة الثانية طلبت منها الذهاب معها إلى منزلها لإعطائها «حقنة» وبحاجة إلى توصيل محاليل في جسدها، وبوصولها للبيت وجدت زوجها يقيدها بالحبال واعتدى عليها بالضرب وحاول خنقها بحجة اتهامها لزوجته الثانية بالسرقة.

وتابعت أن المتهم وضعها في غرفة نوم وحصر عنها ملابسها وحاول الاعتداء عليها، ولكنها تمكنت من مغافلته عقب نزوله هو وزوجته عقب سرقة خاتمها وحلقها الذهبي، فهاتفت زوجته الأولى، والطبيب التي تعمل لديه، الذي أرسل إليها أقارب المتهمين وتمكنوا من فك قيدها وإطلاق سراحها.