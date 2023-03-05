سؤال برلماني لوزير التعليم العالي بشأن الاستفادة من أفكار الشباب البحثية بالجامعات

تقدمت النائبة فاطمة سليم، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لوزير التعليم العالى بشأن مدى الاستفادة من أفكار الشباب البحثية بالجامعات على مدار الفترة الماضية وجهود الحكومة فى دعمها.



وقالت النائبة في سؤالها،: تشهد الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، اهتماما غير مسبوقا من القيادة السياسية، لدعم الشباب وتنمية مواهبهم ودعم ابتكاراتهم العلمية، وكان من مظاهر ذلك الاهتمام إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذى يستهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.



وأضافت سليم،: كما شهدت الدولة، إطلاق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، ودفع الاقتصاد الوطني للتقدم بما يحقق التنمية الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.



وتابعت عضو مجلس النواب،: ولايخفي علينا، الدور الذى يلعبه البحث العلمي في التقدم التكنولوجي والإسراع في خطوات النهضة الصناعية وباقى مجالات التنمية.



ووجهت النائبة فاطمة سليم للحكومة ممثلة في الوزير المختص بالبحث العلمى، سؤال حول مدى الاستفادة من أفكار الشباب البحثية بالجامعات على مدار الفترة الماضية وجهود الحكومة فى دعمها.