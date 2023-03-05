مقعد الملوك.. الملك تشارلز يستعد لحفل التتويج بمقتنيات تاريخية

كشفت "شبكة سماتشر سنترال" البريطانية، النقاب عن استعدادات حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل، حيث يستعد الملك تشارلز لحفل التتويج بمقتنيات تاريخية ثمينة من خلال مقعد الملوك، وهو مقعد عمره 700 عام ويعتبر موضع ترحيب باعتباره أحد أثمن وأشهر قطع الأثاث في العالم، كما أنه تم استخدامه سابقاً كنقطة محورية في تتويج الملوك سابقاً.



وتابعت الشبكة البريطانية، أنه سيتم ترميم المقعد الذي يعود تاريخه الي العصور الوسطى، ويُعرف أيضًا باسم كرسي الملك إدوارد كما يعد الكرسي قطعة أثاث مميزة في وستمنستر أبي بمدينة لندن.



وقالت، إن مقعد الملوك سيكون عرشًا للملك تشارلز أثناء تتويجه، وقد تم استخدامه سابقًا كنقطة محورية في تتويج الملوك مثل هنري الثامن وإليزابيث الأولى وإليزابيث الثانية، ولا يزال الكرسي الذي استخدم لأول مرة أثناء تتويج الملك إدوارد الثاني.





-عرش الملك تشارلز متوج وثمين

وأكدت الشبكة البريطانية، أن وجود الكرسي منذ 700 عام أدى إلى وجود طلب كبير على هذا العرش الثمين، ويتم ترميم الكرسي في الوقت الحالي بعد معاناته برسومات من تلاميذ المدارس المحليين والزائرين الذين نحتوا أسمائهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأدى هجوم بالقنابل في عام 1914 إلى سقوط ركن صغير من الشارع، مشيرة الى أن العمل كان لجعل الكرسي مثل الجديد، وتعمل كريستا بليسيي المسؤولة عن ترميم اللوحات في شركة اي باي، على الترميم ويتضمن تنظيف السطح وتثبيت طبقات التذهيب على القاعدة الجورجية، بالاضافة الى إزالة الأوساخ الموجودة بالإسفنج ومسحات القطن.



وبحسب الشبكة البريطانية، فإن العمل المنجز سيكون غير مرئي تمامًا ولكنه سيضمن الحفاظ على هذه الطبقات الزخرفية التاريخية ليس فقط من أجل التتويج ولكن لقرون قادمة.

قطعة قديمة تراثية

ووفقاً للشبكة البريطانية، فإن مقعد الملوك أقدم قطعة أثاث باقية لا تزال تستخدم لغرضها الأصلي، بنية الطبقة المعقدة تعني أن طبقات التذهيب غالبًا ما تتقشر، وهذا يجعل الكثير من أعمال الترميم حول لصق طبقات التذهيب هذه للخلف تأكد من أنها سليمة تمامًا قبل التتويج.



وأضافت أنه تم بناء الكرسي من خشب البلوط وكان مزينًا ببذخ سابقًا بالزجاج الملون وأوراق الذهب، من المعروف أن والتر رسام الملك الرئيسي رسمها، وقام والتر بتزيينها بزخارف من الطيور وأوراق الشجر وصورة ملك على ظهر الأثاث. كان يتلألأ في الاحتفال المقدس ويظهر وكأنه مكون من ذهب حقيقي.



كما تم تزيين التذهيب على الكرسي بنقاط صغيرة معقدة تعرف باسم بونش ورك ، والتي تخلق صورًا وأنماطًا رائعة، وهذا العمل هو من أعلى مستويات الجودة ولا مثيل له في فن العصور الوسطى في الجزر البريطانية الباقية، القاعدة وهي بديل من القرن الثامن عشر ، مطلية بالذهب ولها أسد في كل زاوية.



وسيقام تتويج العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، يوم 6 مايو، بحماسة كبيرة في وستمنستر أبي، سيكون هناك أيضًا موكب للتتويج وفي اليوم التالي ستستضيف قلعة وندسور عرضًا للموسيقى والضوء.