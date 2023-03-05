الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حلة مياه» تقتل 6 عمال في «هرم سيتي» بأكتوبر

اسعاف
اسعاف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن 6 عمال لقوا مصرعهم داخل شقة مستأجرة بمنطقة هرم سيتي بنطاق حدائق أكتوبر، نتيجة تسرب غاز داخل الشقة بسبب ترك إناء مياه على الموقد، أدت لإطفاء شعلته، وتسرب الغاز ما نتج عنه 6 حالات وفاة.

وأشارت التحريات إلى أنه بمجرد وصول مسؤولى شركة الغاز إلى المكان، تم غلق مكان التسريب، ونقل المتوفين إلى المستشفى، ويعكف رجال المباحث على جمع المعلومات الكاملة عن المتوفين، والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان حول الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة عدد من الأشخاص داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر. 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على 6 أشخاص مفارقين الحياة داخل شقة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز أدى لوفاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

رجال المباحث هرم سيتي البوتجاز تسرب الشقة غرفة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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