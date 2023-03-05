الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ملابسات العثور على 6 جثث داخل شقة في 6 أكتوبر

جثث
جثث

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، صباح الأحد، ملابسات العثور على 6 جثث داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبيّن بالفحص حدوث تسرب غاز داخل الوحدة رقم 12 بإحدى المنتجعات السكنية، مما أسفر عن وفاة قاطنيها الستة.

وتلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث داخل وحدة سكنية.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفريق الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة.

ويعاين رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة موقع البلاغ للوقوف على ملابساته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

وزير العدل: مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية بمنصة «ويبو»

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

تحرير 134 محضرا خلال 10 حملات رقابية بحي الجمرك في الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 182 ألف طن سلع

«هيرميس» تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بقيمة 805.5 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سورية فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية