ملابسات العثور على 6 جثث داخل شقة في 6 أكتوبر

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، صباح الأحد، ملابسات العثور على 6 جثث داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبيّن بالفحص حدوث تسرب غاز داخل الوحدة رقم 12 بإحدى المنتجعات السكنية، مما أسفر عن وفاة قاطنيها الستة.

وتلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث داخل وحدة سكنية.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفريق الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة.

ويعاين رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة موقع البلاغ للوقوف على ملابساته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.