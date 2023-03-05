الأسوأ منذ 60 عامًا.. 20 مليار دولار خسائر الأرجنتين بسبب الجفاف (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، تقريرًا عن خسائر الأرجنتين بسبب الجفاف، موضحا أنها بلغت 20 مليار دولار.

وخفض اتحاد لشركة زراعة بالأرجنتين توقعاته لمحصول فول الصويا والذرة لهذا الموسم، بسبب موجات الجفاف والصقيع، وهو ما قد يكلف البلاد أكثر من 20 مليار دولار.

الأرجنتين أكبر مصدر لفول الصويا

وتعتبر الأرجنتين أكبر مصدر لفول الصويا ودقيق الصويا في العالم، وثالث مصدر للذرة، إلا أنها تعرضت لموجات جفاف شديدة وصفته بورصة للحبوب في أمريكا أنه الأسوأ منذ 60 عاما.

وقال الاتحاد الأرجنتيني، إن البلاد في طريقها لخسارة أكثر من 20 مليار دولار العام الجاري، بسبب الخسائر الزراعية الناجمة عن الكوارث المناخية.