الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يفتتح مركز التكنولوجيا ويتابع مشروعات الطرق بالعبور الجديدة

العبور الجديد
العبور الجديد

استقبل المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة والنواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات، المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، رافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة ولفيف من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك لافتتاح المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة والمركز التكنولوجي بالجهاز ومشروع الطرق والإسكان.

وأشاد المهندس عبدالمطلب عمارة، بالمستوى اللائق الذي ظهر به المركز التكنولوجي بالجهاز، مؤكدًا أن ميكنة وتطوير العمل منهج لا رجعة عنه لرفعة وتقدم هذا الوطن وخدمة مواطنيه، حيث يأتي ذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الإسكان والمرافق (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وهو ما أثمر عن تطوير وميكنة 26 جهاز مدينة جديدة.

وأشار المهندس أحمد علي،  إلى أن المركز التكنولوجي بالجهاز يشمل 19 شباكًا لتقديم جميع الخدمات ومزود بأحدث وسائل البنية الرقمية ويعتبر مركز خدمة المواطنين من أبرز المراكز في تطبيق خدمة الشباك الواحد  في تقديم جميع الخدمات.

كما قام وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الطريق الرابط الجديد مع الطريق الأوسطي الذي يعتبر منفذًا وشريانًا جديدًا لسكان المدينة والمنطقة الصناعية. 

كما تابع  نائب وزير الإسكان والمرافق أعمال تنفيذ الطريق R4 الذي يُعد شريانًا حيويًا وأول رابط للمدينة ما بين الطريقي الأوسطي وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بطول ١٢ كيلو مترًا.

وتفقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشاريع الإسكان، حيث تطرق الوفد مشروع سكن لكل المصريين الذي يتم تنفيذه بالحي ١٥ و١٦ بالمدينة.

واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن مشروع مبادرة سكان لكل المصريين يسير على قدمٍ وساق، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ المشروع بلغت ما بين ٥٥% بالحي ١٦ و٣٠% بالحي ١٥.  

وتفقد أيضًا نموذجًا لتشطيب وحدة سكنية كاملة التشطيب بإحدى العمارات كنموذج لما سيكون عليه تشطيب كامل المشروع، وأشاد بجودة التشطيبات. 

وشدد المهندس عبدالمطلب، على ضرورة الالتزام بإنهاء الوحدات طبقًا للبرنامج الزمني المحدد للمدينة وإنهاء كل الخدمات والمرافق قبل تسليم الوحدات لمستحقيها والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.

العبور الجديدة مشاريع الطرق الاسكان تكنولوجيا مركز وفد

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