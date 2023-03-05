«خزانة الكنوز الطقسية بمعبد مدينة هابو» فى مركز زاهى حواس للمصريات

«خزانة الكنوز الطقسية بمعبد مدينة هابو»، عنوان اللقاء الذي تُنظِّمه مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، يوم الأحد، في الواحدة من ظهر اليوم الأحد.

يُلقي المحاضرة الدكتور خالد أحمد حمزة عوض؛ أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآداب، جامعة المنوفية.

وتُلقي المحاضرة الضوء على التفاصيل المعمارية لخزانة كنوز معبد مدينة هابو، وما حوته جدرانها من مناظر مهمة توضح وظيفة هذه الخزانة في عصر الدولة الحديثة.

مدينة “هابو” منطقة أثرية تقع جنوب طيبة على الضفة الغربية للنيل، وبها آثار مهمة عديدة؛ في مقدمتها معبد رمسيس الثالث، أحد ملوك الأسرة العشرين، كما تحتوي المدينة على صروح عديدة، ولكن أشهرها المعبد الجنائزي لرمسيس الثالث والذي يعد من أبرز المعابد في مصر، وقد عُرف في مصر القديمة بقصر ملايين السنين لملك مصر العليا والسفلى.

ــ انطلاق برنامج “أهلا رمضان” ببيت السناري

في سياق متصل، تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم أيضا، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات برنامج “أهلا رمضان”.



يتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة المختلفة، للشباب والأطفال؛ فتدور ورش الشباب حول صناعة فانوس الخرز، وصناعة فانوس رمضان باستخدام فن المكرمية، وتنفيذ أشكال زينة رمضان بالقشرة الخشب، وعمل مفارش وستارة رمضان، أما ورش الأطفال والنشء فتركز على صناعة فانوس رمضان بأبسط الخامات، ورسم فانوس رمضان بالألوان المائية.

يأتي البرنامج في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بكافة الفئات العمرية، من خلال تعزيز الوعي الفني والثقافي، وتنمية القدرات والمهارات والأفكار الإبداعية، والمساعدة على الاستفادة من هذه القدرات، هذا بالإضافة إلى الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك.



تستهدف هذه الأنشطة الأطفال والنشء والشباب، ويديرها مجموعة من المحاضرين والفنانين.

ــ ورشة تعليم الرسم بالرصاص

ويحتضن بيت السناري الأثري، في الواحدة ظهر اليوم، انطلاق ورشة تعليم الرسم بالرصاص، وتحاضر فيها الفنانة يسرا عبد الشافي.

تركز الورشة على التعريف بفن الرسم ومفهوم الأبعاد والمنظور والخطوط الخارجية للأشياء، من خلال التركيز على رسم الموضوعات والأشخاص بنسبهم الواقعية وأساليب الحركة، وكذلك أساسيات الظل والنور والخلفيات المستوحاة.