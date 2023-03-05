الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد مرور 100 عام على ميلاد الموجى.. محمد دياب يستعرض تفاصيل رحلته الموسيقية

محمد الموجي
محمد الموجي

كشف المؤرخ الوسيقي محمد دياب، تفاصيل الرحلة الموسيقية للفنان محمد الموجي، بعد مرور 100عام على رحيله، قائلاً: "إن الفنان محمد الموجي شكل تيارا فنيا مع زميله الموسيقار كمال الطويل". 

وأضاف محمد دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، خرج هذا التيار الفني متمثلاً في صوت عبدالحليم حافظ، لافتاً إلى أن محمد الموجي غير في مفهوم الطرب والأداء الغنائي وفي إطار المدرسة التعبيرية، التي بدأها سيد درويش، والأستاذ محمد عبدالوهاب.

وأشار إلى أن الفنان محمد الموجي، متأثر جدًا في شخصيته الموسيقية برياض السنباطي والقصبجي ومحمد عبدالوهاب، لافتاً إلى أن التيار الذي عملوه من خلال عبدالحليم حافظ، كصوت ملهم، أثر على عبدالوهابـ والسيدة أن كلثوم. 

ولفت إلى أن الأستاذ عبدالوهاب عنما لعب مع عبدالحليم حافظ في فيلم أيام وليالي وفيلم بنات اليوم، فإنه لحن من خلال المدرسة التي عملوها لحن لعبدالحليم ونافسهم في المدرسة التي خرجوا بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ماليزيا: إجلاء أكثر من 42 ألف شخصا بسبب فيضانات جوهور

بعد مرور 100 عام على ميلاد الموجى.. محمد دياب يستعرض تفاصيل رحلته الموسيقية

حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية