بعد مرور 100 عام على ميلاد الموجى.. محمد دياب يستعرض تفاصيل رحلته الموسيقية

كشف المؤرخ الوسيقي محمد دياب، تفاصيل الرحلة الموسيقية للفنان محمد الموجي، بعد مرور 100عام على رحيله، قائلاً: "إن الفنان محمد الموجي شكل تيارا فنيا مع زميله الموسيقار كمال الطويل".

وأضاف محمد دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، خرج هذا التيار الفني متمثلاً في صوت عبدالحليم حافظ، لافتاً إلى أن محمد الموجي غير في مفهوم الطرب والأداء الغنائي وفي إطار المدرسة التعبيرية، التي بدأها سيد درويش، والأستاذ محمد عبدالوهاب.

وأشار إلى أن الفنان محمد الموجي، متأثر جدًا في شخصيته الموسيقية برياض السنباطي والقصبجي ومحمد عبدالوهاب، لافتاً إلى أن التيار الذي عملوه من خلال عبدالحليم حافظ، كصوت ملهم، أثر على عبدالوهابـ والسيدة أن كلثوم.

ولفت إلى أن الأستاذ عبدالوهاب عنما لعب مع عبدالحليم حافظ في فيلم أيام وليالي وفيلم بنات اليوم، فإنه لحن من خلال المدرسة التي عملوها لحن لعبدالحليم ونافسهم في المدرسة التي خرجوا بها.