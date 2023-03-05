سفير أوكرانيا بلندن: المملكة المتحدة سترسل أعداد مضاعفة من دبابات تشالنجر 2 إلى كييف

قال السفير الأوكرانى لدى لندن فاديم بريستايكو، إن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا ضعف عدد دبابات "تشالنجر 2 " التى تعهدت بها.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بريستايكو قوله " إنه بعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة، تم الاتفاق على أن تزود لندن كييف بضعف عدد دبابات تشالنجر 2 التي تعهدت بها سابقا "، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل بريطانيا بشكل تدريجي على تشكيل إجماع داخل حلف الناتو فيما يتعلق بإرسال طائرات مقاتلة إلى كييف.



وقال بريستاكو "إذا كنا نتحدث عن التدريب العسكري، فعندئذ طلبنا مجالا واحدا، والآن تعرض علينا بريطانيا زيادته مرتين ونصف هذا العام، لذلك هناك زيادة بنسبة 250 %، وموضوع بعض الأسلحة التي طلبناها، الطائرات على سبيل المثال معقدة، ونحن نبحث عن خيارات، وبشأن الحديث عن دبابات /تشالنجر 2/، تعهدت بريطانيا بتقديم 14 دبابة، وبعد زيارة الرئيس زيلينسكي إلى لندن، تم الاتفاق على مضاعفة هذا العدد ".