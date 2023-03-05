أتلتيكو مدريد يسحق أشبيلية بسداسية فى الدورى الإسبانى

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه أشبيلية 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز فياريال على ألميريا 2 / صفر، وخيتافي على جيرونا 3 / 2، وإلتشي على ريال مايوركا 1 / صفر.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد ممفيس ديباي (هدفين) في الدقيقتين 23 و26، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 53، ويانيك كاراسكو في الدقيقة 69، وألفارو موراتا (هدفين) في الدقيقتين 76 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل، سجل هدف حفظ ماء الوجه لأشبيلية يوسف النصيري في الدقيقة 39.

وأنهى أشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باب جايي في الدقيقة 81.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد أشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.