أستاذ علاقات دولية: الاقتصاد البريطانى فى تدهور مستمر منذ الخروج من الاتحاد الأوروبى

قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن بعض المتاجر البريطانية تفرض قيوداً على شراء الخضروات والفاكهة، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها بريطانيا الآن.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأكد الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوضاع الاقتصادية البريطانية تأثرت كثيراً عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم جاءت كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتكمل هذه المسيرة المؤسفة.

وأضاف في حديثه، أن جميع التقديرات تقول أن الناتج القومي البريطاني سوف ينكمش ٢٠٢٣ بمعدل يزيد عن ٢٪.

حلول حقيقية لإنهاء الحرب

وأشار إلى، أن الأنانية السياسية في بريطانيا انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد البريطاني، لذا يجب الانتباه للوطن دون النظر للمصالح الشخصية، كما أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد حلول حقيقية لوقف الحرب في أوكرانيا وعدم المساهمة في إشغال نيران الحرب أكثر من ذلك، وذلك لأن الحرب الروسية الأوكرانية نتائجها سلبية على العالم بأكمله.