جمعية مستثمرى الغاز: مصر بالمركز الـ7 عالميا فى الأقل سعرا لبيع البنزين

علق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، علي ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم السبت، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر.

وأضاف أن الهدف من اللجنة هو متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها، موضحًا أن هناك أسس تعمل عليها اللجنة، منها سعر خام برنت العالمي، فضلًا عن سعر الجنيه المصري مقارنة بالدولار، وأسعار تداول المحروقات داخل مصر.

وأشار إلى أن أسعار البنزين في الخارج تصل لـ 100 جنيه للتر الواحد، وأقل سعر يصل إلى 3 جنيه، وكل دولة تضع التسعيرة حسب ظروفها.

وأوضح أن مصر بالمركز الـ7 عالميًا في الأقل سعرًا لبيع البنزين، لافتًا إلى أن سعر لتر البنزين في هونج كونج يصل إلى 100 جنيه، مؤكدًا أن الدولة تدعم أسعار البنزين في مصر.