الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمعية مستثمرى الغاز: مصر بالمركز الـ7 عالميا فى الأقل سعرا لبيع البنزين

البنزين
البنزين

علق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، علي ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم السبت، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر.

وأضاف أن الهدف من اللجنة هو متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها، موضحًا أن هناك أسس تعمل عليها اللجنة، منها سعر خام برنت العالمي، فضلًا عن سعر الجنيه المصري مقارنة بالدولار، وأسعار تداول المحروقات داخل مصر.

وأشار إلى أن أسعار البنزين في الخارج تصل لـ 100 جنيه للتر الواحد، وأقل سعر يصل إلى 3 جنيه، وكل دولة تضع التسعيرة حسب ظروفها.

وأوضح أن مصر بالمركز الـ7 عالميًا في الأقل سعرًا لبيع البنزين، لافتًا إلى أن سعر لتر البنزين في هونج كونج يصل إلى 100 جنيه، مؤكدًا أن الدولة تدعم أسعار البنزين في مصر.

مواد متعلقة

متحدث الكهرباء: انتقال قيادات الوزارة وثلث الموظفين للعاصمة الإدارية

مى عمر: مسلسل «علاقة مشروعة» تجربة مختلفة

ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله الرمضانى الجديد «علاقة مشروعة»

محمد عقل: الرئيس السيسى أول من يهتم بالصعيد ويتجه ناحية الجنوب

أشرف زكى: لا أتهاون مع الانتخابات ويشفع لى تاريخ من العطاء

خالد عباس: 2000 جنيه بدل انتقال الموظف إلى العاصمة الإدارية

بعد تسليم 20 مبنى.. رئيس «العاصمة الإدارية» يكشف مراحل انتقال الموظفين

نقل 9500 موظف من 14 وزارة لـ«العاصمة الإدارية»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

وفاة الفنانة شريفة فاضل عن عمر ناهز 92 عامًا

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

«التأمينات»: زيادة المعاشات 15% أعلى نسبة يسمح بها القانون

بواسطة 250 فريقا.. انطلاق فعاليات حملة «طرق الأبواب» لتطعيم ضد كورونا بأسوان

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية