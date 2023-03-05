الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طبيب: مصر تبحث عن مصادر الأمان لحماية المواطنين من كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال أشرف عقبة، رئيس أمراض الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية مازالت تبحث عن توفير كل وسائل الأمان للمواطنين للحماية من فيروس كورونا. 

تداعيات كورونا 

وأكد «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية حريصة على توفير اللقاحات للمواطنين بجميع المحافظات المصرية منذ بداية الأزمة، لذا على المواطنين أخذ الجرعات التنشيطية للحفاظ على أنفسهم من هذا الوباء. 

السلالات الأخيرة

وأضاف في حديثه، أن السلالات الأخيرة من فيروس كورونا تنتشر سريعًا، ولكن أعراضها بسيطة مقارنة ببداية الفيروس، ولهذا على جميع الدول متابعة هذا الفيروس والتأكيد على ضرورة أخذ اللقاح. 

وأشار إلى أنه على المواطنين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الحفاظ على أنفسهم من هذا الوباء من خلال أخذ الجرعات التنشطية والبعد عن الأماكن المغلقة.

رئيس قسم المناعة اشرف عقبة اكسترا نيوز فيروس كورونا حديث الاخبار

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