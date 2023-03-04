مدير «القاهرة للدراسات السياسية»: قرارات الرئيس تستهدف زيادة الدخل

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم السبت، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول الخميس، ومنها زيادة الحد الأدنى للمرتبات، ستخدم 2.5 إلى 3 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة المصرية.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيادات، زيادة معدل الدخل الخاص بالموظفين والعاملين بالدولة كي تكون هناك مواجهة للتضخم وزيادة الأسعار بسبب الأزمة العالمية.

وتابع: "الزيادة في الدخل على مستوى القطاعات المختلفة تستهدف الزيادات الموجودة في أسعار السلع والخدمات المقدمة في الدولة المصرية".