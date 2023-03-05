الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع بداية الصباح يزداد التساؤل من قبل المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 مارس 2023 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في أول أيام العمل الأسبوعية في جميع البنوك العمالة في القطاع المصرفي المصري.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 مارس 2023 في البنوك المصرية

وسجل متوسط أسعار صرف إلى مبلغ 8.34 جنيه للشراء، وقيمة 8.37 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الصادر من خلال «البنك المركزي المصري».

ويقدم  «الدستور» في هذا التقرير أسعار صرف عملة "المملكة العربية السعودية"، طبقا للمواقع الرسمية وكافة ماكينات الصراف الآلي للبنوك المتنوعة والمختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  في ميد بنك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.90 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية اليوم في بنك سايب
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.05 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك المشرق
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

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سعر عملة المملكة السعودية اليوم الأحد في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.12 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 7.96 جنيه للشراء، و8.19 للبيع.

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