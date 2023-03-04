المسلمانى: الغرب أصبح أكثر تمسكًا باستمرار الأزمة الأوكرانية الروسية

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولي"، الضوء على الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المسلماني، إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، البعض اعتقد أنها من الممكن أن تكون حربًا خاطفة، وتصل إلى تسوية في مدة قليلة، والبعض قال إن روسيا يمكنها الانتصار الفوري بسبب استسلام أوكرانيا المحتمل نظرًا لقوة الجيش الروسي، ولكن مر أكثر من عام وما زالت مستمرة.

وأضاف أن بريطانيا عرضت على رئيس أوكرانيا في بداية الأزمة، أن ينتقل إلى مكان آمن، والآن تغير المشهد، روسيا مصممة على أن منطقة الدونباس جزء من أراضيها، ومع ذلك ما زالت أوكرانيا متمسكة بتحرير الأراضي باعتبارها أراضي أوكرانية.

وأشار المسلماني إلى أنه بعد عام من الحرب، أصبح الغرب أكثر تمسكًا باستمرار الأزمة لتحقيق أهداف أوكرانيا، ووزير الدفاع الأمريكي صرح في حديث له، بأن أوكرانيا يمكنها أن تشن هجومًا في ربيع 2023، والرئيس ماكرون تغير خطابه، وأصبح داعمًا لأوكرانيا حتى النصر، والزعيم الألماني تغيرت أيضًا تصريحاته دعمًا لبرلين.