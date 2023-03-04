الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المسلمانى: الغرب أصبح أكثر تمسكًا باستمرار الأزمة الأوكرانية الروسية

المسلماني
المسلماني

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولي"، الضوء على الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المسلماني، إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، البعض اعتقد أنها من الممكن أن تكون حربًا خاطفة، وتصل إلى تسوية في مدة قليلة، والبعض قال إن روسيا يمكنها الانتصار الفوري بسبب استسلام أوكرانيا المحتمل نظرًا لقوة الجيش الروسي، ولكن مر أكثر من عام وما زالت مستمرة.

وأضاف أن بريطانيا عرضت على رئيس أوكرانيا في بداية الأزمة، أن ينتقل إلى مكان آمن، والآن تغير المشهد، روسيا مصممة على أن منطقة الدونباس جزء من أراضيها، ومع ذلك ما زالت أوكرانيا متمسكة بتحرير الأراضي باعتبارها أراضي أوكرانية.

وأشار المسلماني إلى أنه بعد عام من الحرب، أصبح الغرب أكثر تمسكًا باستمرار الأزمة لتحقيق أهداف أوكرانيا، ووزير الدفاع الأمريكي صرح في حديث له، بأن أوكرانيا يمكنها أن تشن هجومًا في ربيع 2023، والرئيس ماكرون تغير خطابه، وأصبح داعمًا لأوكرانيا حتى النصر، والزعيم الألماني تغيرت أيضًا تصريحاته دعمًا لبرلين.

مواد متعلقة

متحدث الكهرباء: انتقال قيادات الوزارة وثلث الموظفين للعاصمة الإدارية

مى عمر: مسلسل «علاقة مشروعة» تجربة مختلفة

ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله الرمضانى الجديد «علاقة مشروعة»

محمد عقل: الرئيس السيسى أول من يهتم بالصعيد ويتجه ناحية الجنوب

أشرف زكى: لا أتهاون مع الانتخابات ويشفع لى تاريخ من العطاء

خالد عباس: 2000 جنيه بدل انتقال الموظف إلى العاصمة الإدارية

بعد تسليم 20 مبنى.. رئيس «العاصمة الإدارية» يكشف مراحل انتقال الموظفين

نقل 9500 موظف من 14 وزارة لـ«العاصمة الإدارية»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات

بعد انخفاضها.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

بوابة الوظائف الحكومية.. ننشر شروط ورابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

تعرف على مسابقة القندس المصري وشروط التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية