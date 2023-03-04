الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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المسلمانى: زيارة الرئيس السيسى لأذربيجان لدعم السلم العالمى (فيديو)

المسلماني
المسلماني

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامج "الطبعة الأولى"، الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لدولة أذربيجان.

وقال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عام 2026 سيشهد اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وأذربيجان، ومنذ استقلال أذربيجان وتأسيس الدولة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانطلاقها عام 1992، هناك علاقات مميزة بين البلدين، لافتًا إلى أنها من الدول المهمة في منطقة آسيا وشرق أوروبا، ولها تأثير كبير.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامجه "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن مساحة أذربيجان 86 ألف كيلومتر مربع، وعدد السكان 10 ملايين نسمة والعاصمة باكو من المدن الرائعة.

وأشار إلى أن العلاقات بينها وبين مصر تاريخية منذ تأسيسها، وفي عام 2007 زار رئيس أذربيجان مصر وفي عام 2023 كان الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أذربيجان، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان تأتي لدعم السلم العالمي.

وأردف أن مصر تدرك أهمية علاقتها بأذربيجان، وكذلك علاقتها مع دول عديدة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تضمنت أرمينيا للتأكيد على سلمية العلاقات، وأن السلام والحوار هو الحل.

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