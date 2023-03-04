عبداللطيف وهبة: البرامج الإصلاحية التنموية ستساعد مصر على تخطى الأزمات العالمية

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن الدولة طرحت حزمًا من المبادرات والبرامج الإصلاحية المختلفة لدعم المواطن المصري في ظل الأزمات العالمية التي حدثت منذ أزمة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

مصر تواجه الأزمات

وأكد وهبة، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرامج الإصلاحية التنموية التي قامت بها الدولة المصرية منذ سنوات قليلة ماضية جعلت مصر قادرة الآن على الأحداث العالمية الحالية.

المشروعات التنموية المصرية

وأضاف في حديثه، أن الموازنة العامة للدولة توجد بها قطاعات لا يمكن المساس بها أي غير قابلة لنقص في أموالها على الإطلاق مثل رواتب موظفي الدولة، والمعاشات، مشيرًا إلى أن الزيادات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستؤثر على الموازنة العامة، ولكن الدولة سوف تمول هذه الفجوة من خلال مشروعاتها الاقتصادية التنموية.