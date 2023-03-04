السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحد ضحايا «هوج بول» يروى مأساته: «مخى اتشل واتعميت»

هوج بول
هوج بول

كشف محمود لطفي أحد ضحايا تطبيق هوج بول، عن تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها، قائلًا: "وضعت 24 ألف جنيه في تطبيق هوج بول".

وأضاف محمود لطفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى:"التطبيق «غفلنا» ونصبوا علينا وقاموا بإيهامنا بشرعية الوضع القانوني للتطبيق والشركة".

وتابع: "كنت أثق في تطبيق هوج بول"، مضيفًا: "مسئولو تطبيق هوج بول قاموا بإغراءات مالية للعملاء، كنت أقوم بتحويل الأموال على أرقام هاتف خاصة بمسئولي هوج بول، كما كنت أقوم بسحب الأموال من رقم خاص بي".

من جانبه قال محمد علاء أحد ضحايا تطبيق "هوج بول" الإلكتروني: "كنت معمي ونسيت الحلال والحرام ومخي اتشل، فجأة وضعت فلوسي، وفجأة اتسحلت في الموضوع". 

وأوضح أنه تم النصب عليه في 20 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الأمر استغرق منه ثلاثة أيام، حيث كان في حالة تركيز مع المنصة ليل نهار، في البداية وضعت 8 آلاف، ثم وضعت 12 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الطمع كان وراء إيداع أمواله في تطبيق "هوج بول"، معقبًا: "الضغوط الاقتصادية التي نتعرض لها كانت سببًا في ذلك".

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وائل لطفي

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