أصحاب «كارير 180» يحصلون على جولدن تيكت من مؤسسة التمويل الدولية فى «شارك تانك»

طلب محمد اكمل المشترك بحلقة اليوم من برنامج المبدعين ورواد الأعمال “شارك تانك مصر” مبلغ 3 ملايين جنيه استثمار لمشروعه “كارير 180” مقابل 5 % حصة من الشركة.

وأوضح أكمل أنه حقق خلال 5 أعوام 15 مليون جنيه من ضمنهم 8 مليون العام الماضي فقط، وخطتهما أن يكون العائد 20 مليون العام المقبل، وأن لديهما 200 كورس خلال الوقت الحالي مما يساعد على توفر هذا المبلغ، مشيرا إلى أن تكلفة الاشتراك بالموقع 150 بالشهر و 1000 بالعام.

وأعرب رجال الأعمال عن إعجابهم الشديد بهذا المشروع، متمنين لهما التوفيق، وعرض عليهما رجال الأعمال أحمد السويدي ومحمد فاروق وأيمن عباس 7 ملايين جنيه استثمار مقابل 30 % حصة من الشركة، وهو ما رفضه أصحاب المشروع نظرا للنسبة الكبيرة الذي طلبه رجال الأعمال، ولكن قررت مؤسسة التمويل الدولية بدبي أن تفاجئهن بحصولهم على الجولدن تيكيت لتكبير مشروعهما.

ـ لجنة تحكيم برنامج shark tank egypt

وتضم لجنة التحكيم كلا من الأسماء التالية• محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"• عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير• محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs• أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا ل5 شركات مختلفة• واللجنة برئاسة أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHAوالبرنامج من تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة POD الوكيل الإعلانى بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الأسماء التالية• محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"• عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير• محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs• أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا ل5 شركات مختلفة• واللجنة برئاسة أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHAوالبرنامج من تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة POD الوكيل الإعلانى بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.