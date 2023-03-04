السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أصحاب «كارير 180» يحصلون على جولدن تيكت من مؤسسة التمويل الدولية فى «شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

طلب محمد اكمل المشترك بحلقة اليوم من برنامج المبدعين ورواد الأعمال “شارك تانك مصر” مبلغ 3 ملايين جنيه استثمار لمشروعه “كارير 180” مقابل 5 % حصة من الشركة. 

وأوضح أكمل أنه حقق خلال 5 أعوام 15 مليون جنيه من ضمنهم 8 مليون العام الماضي فقط، وخطتهما أن يكون العائد 20 مليون العام المقبل، وأن لديهما 200 كورس خلال الوقت الحالي مما يساعد على توفر هذا المبلغ، مشيرا إلى أن تكلفة الاشتراك بالموقع 150 بالشهر و 1000 بالعام.

وأعرب رجال الأعمال عن إعجابهم الشديد بهذا المشروع، متمنين لهما التوفيق، وعرض عليهما رجال الأعمال أحمد السويدي ومحمد فاروق وأيمن عباس 7 ملايين جنيه استثمار مقابل 30 % حصة من الشركة، وهو ما رفضه أصحاب المشروع نظرا للنسبة الكبيرة الذي طلبه رجال الأعمال، ولكن قررت مؤسسة التمويل الدولية بدبي أن تفاجئهن بحصولهم على الجولدن تيكيت لتكبير مشروعهما.

 

ـ لجنة تحكيم برنامج shark tank egypt
وتضم لجنة التحكيم كلا من الأسماء التالية•  محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"•  عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير•  محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs•  أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا ل5 شركات مختلفة•  واللجنة برئاسة أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHAوالبرنامج من تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة POD الوكيل الإعلانى بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الأسماء التالية•  محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"•  عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير•  محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs•  أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا ل5 شركات مختلفة•  واللجنة برئاسة أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHAوالبرنامج من تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة POD الوكيل الإعلانى بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

اعم 15 مليون جنية المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة البرنامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مفاجأة عن نصب هوج بول: «الضحايا كانوا عارفين»

رمضان 2023.. الراقصة «لورديانا» مفاجأة الإعلان الرسمي لـ«الكبير أوي 7»

مسئول روسي: أوكرانيا ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول زابوروجيا

سكولكز.. تطبيق يجمع أعضاء المنظمة التعليمية لمشاركة المحتوى فى «شارك تانك»

لماذا أنهى فلاح حياة «محامي الفيوم» في 3 ثوان؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية