السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اندلاع احتجاجات في إيران بسبب حالات مرض طالبات المدارس

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

احتج آباء ينتابهم القلق في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى اليوم السبت على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران.
وقال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات إسلامية متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.
وقال وزير الداخلية الإيراني اليوم السبت إن المحققين عثروا على "عينات مشبوهة" تجري دراستها.
وأضاف الوزير عبد الرضا رحماني فضلي في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "في دراسات ميدانية، عُثر على عينات مشبوهة يجري التحقيق فيها... للتعرف على أسباب مرض التلميذات وسيتم نشر النتائج في أسرع وقت ممكن".
ورُصدت حالات الإعياء في أكثر من 30 مدرسة في 10 على الأقل من أقاليم إيران البالغ عددها 31 اليوم السبت. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأهالي في المدارس لأخذ بناتهن إلى منازلهن، بينما نُقلت بعض التلميذات إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف أو الحافلات.
وتحوّل تجمع لأولياء الأمور خارج مبنى لوزارة التعليم في غرب طهران اليوم السبت إلى مظاهرة مناهضة للحكومة، بحسب مقطع فيديو تحققت منه رويترز.
وهتف المتظاهرون "الباسيج، والحرس، انتم داعشنا"، مشبهين الحرس الثوري وقوات أمن أخرى بتنظيم الدولة الإسلامية.
وخرجت احتجاجات مماثلة في منطقتين أخريين في طهران ومدن أخرى من بينها أصفهان ورشت، بحسب مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها.

العاصمة الإيرانية طهران المدارس وكالات أنباء إيرانية مواقع التواصل الاجتماعي

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