السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف زكي: لا أتهاون مع الانتخابات ويشفع لي تاريخ من العطاء

أشرف زكي
أشرف زكي

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على فوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه لا يتهاون مع الانتخابات ويتعامل معها بجدية شديدة ويشفع له فوزه بالانتخابات الأخيرة امتلاكه تاريخ من العطاء.

 وتابع:"عندي تاريخ من العطاء وإذا لم يشفع لي تاريخي يبقى مش هيشفع لي اطلع أعمل بوست ولا فيديو".

وأضاف أن ملف التشغيل هو الذي سيسيطر على عمله بالدورة الجديدة بنقابة المهن التمثيلية، متمنيا أن يحقق خطوات مميزة في التشغيل بالنقابة.

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