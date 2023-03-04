لماذا أنهى فلاح حياة «محامي الفيوم» في 3 ثوان؟ (فيديو)

كشف برنامج أمني، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي على صفحة جريدة الدستور عن تفاصيل جريمة مقتل محامي الفيوم، على يد فلاح مستخدما الفأس أثناء جلوسه في قرية الإعلام.

زوجة محامي الفيوم

وكشف برنامج أمني عن تفاصيل قيام الأهالي بضبط المتهم والموقف البطولي لزوجة المجني عليه التي حاولت الدفاع باستماتة عن زوجها ولم تخش مواجهة المتهم أثناء إمساكه بالفأس معرضة حياتها للخطر.

مقتل محامي الفيوم

وكانت قرية الإعلام باليفوم قد شهدت جريمة مقتل مواطن في القضية المعروفة إعلاميا بمحامي الفيوم، حيث أمسك المتهم بفأس وانهال ضربا على رأس المجني عليه أمام زوجته وأولاده حتى فارق الحياة.

وغافل المتهم محامي الفيوم أثناء جلوسه مع زوجته عقب التربص به وضربه من الخلف، وحاولت الزوجة إنقاذ زوجها لكنها لم تتمكن من ذلك.

ضبط قاتل محامي الفيوم

الأهالي تجمعوا حول المتهم الذي نفذ جريمة قتل محامي الفيوم، ونجحوا في القبض عليه والاتصال بالشرطة حيث حضر رجال مباحث الفيوم خلال دقائق قليلة وألقوا القبض على المتهم، وتحفظوا على جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة، عقب إجراء المعاينات اللازمة لموقع الجريمة، وضبط الأداة المستخدمة في الحادث.

اعترافات قاتل محامي الفيوم

وعقب القبض على المتهم تم اقتياده إلى مركز الشرطة وأقر تفصيليا بارتكابه الجريمة، بسبب قيام المجني عليه بمنعه من التعدي على والدته فقرر الانتقام منه.

وقد أحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.

فيديو مقتل محامي الفيوم

وكان قد تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فيديو لقيام فلاح بقتل محامي الفيوم أثناء جلوسه مع زوجته في الشارع وقيام فلاح بضربة على رأسه عدة مرات بالفأس مما أدى لوفاته ولم يستغرق تنفيذ الجريمة أكثر من 3 ثواني.