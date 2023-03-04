السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين لإتجارهما في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، بتجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارح البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات وعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، في أثناء استقلاهما سيارة بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى.

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