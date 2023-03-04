السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

ولفرهامبتون يهزم توتنهام وبرايتون يسحق وست هام بالدوري الانجليزي

احتفال لاعبي ولفرهامبتون
احتفال لاعبي ولفرهامبتون

خسر فريق توتنهام هوتسبير أمام مضيفه ولفرهامبتون وندرز، في المباراة التي جمعتهعما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ فريق توتنهام على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وقدم أداءً هجوميًا ضعيفًا، وفي المقابل لم يهاجم فريق ولفرهامبتون مرمى توتنهام طوال أحداث الشوط.

وسدد لاعبو توتنهام 3 كرات على المرمى من أصل 11 محاولة، فيما خرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، وعلى الجانب الآخر لم يخلق فريق ولفرهامبتون أي محاولة هجومية طوال الشوط.

واستحوذ فريق توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق ولفرهامبتون.

واستمر استحواذ فريق توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم فريق ولفرهامبتون أداءً هجوميًا مميزًا، وأفضل من توتنهام.

وقدم فريق ولفرهامبتون محاولات هجومية مميزة خلال الشوط الثاني لتسجيل هدف التقدم على توتنهام، كما هاجم فريق توتنهام من أجل تسجيل الهدف الأول.

وسجل أداما تراوري، هدف ولفرهامبتون الأول في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وحاول فريق توتنهام تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة، وكذلك استمر الهجوم من فريق ولفرهامبتون لتسجيل الهدف الثاني وتأمين الانتصار.

وسجل ولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر المباراة وألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.


وسدد لاعبو توتنهام 6 كرات على المرمى من 22 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 9 تسديدات، مقابل 5 تسديدات على المرمى لفريق ولفرهامبتون من 8 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام على مجريات اللعب بنسبة 54%، مقابل 46% لصالح فريق ولفرهامبتون.

ورفع ولفرهامبتون رصيده لـ27 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وفي نفس الجولة، فاز فريق أستون فيلا على كريستال بالاس بهدف دون رد، وسحق برايتون ضيفه وست هام يونايتد برباعية نظيفة.

توتنهام هوتسبير ولفرهامبتون وندرز الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ولفرهامبتون وتوتنهام الدورى الانجليزى

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