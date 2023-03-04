مدير مستشفى العياط المركزي: «حياة كريمة» دعمتنا بالأجهزة الطبية الحديثة

عملت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على تطوير وإحلال مستشفى العياط المركزي بمحافظة الجيزة، من خلال تجديد المباني وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لها، إلى جانب تطوير مبنى الطوارئ.

المبادرة دعمتنا بالأجهزة الطبية وتطوير المبانى المتهالكة

الدكتور هشام البدري مدير مستشفى العياط المركزي بمحافظة الجيزة، يروي تفاصيل تطوير المستشفى من قبل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لـ"الدستور" قائلًا إن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بتطوير المستشفى، حيث طورت المباني المتهالكة وتجديد غرف العناية والاستقبال داخل المستشفى، إلى جانب بناء منفذ لبيع العلاج للمرضى والذي يوجد به جميع الأدوية التي كانت شرائها بمثابة عبء كبير على المرضى بسبب عدم توفرها بكميات كبيرة.

وذكر أن المبادرة أنهت مشكلة مبنى الطوارئ، وذلك عبر تطوير المنشآت وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، حيث في الماضي كان لا يستوعب عدد كبير من المرضى الذين يترددون على المستشفى، بسبب عدم وجود أسرة كافية لاستقبال المرضى داخل العناية المركزة، وارجع «البدري» السبب في ارتفاع عدد السكان داخل المركز مما جعل هناك ضغط كبير على المستشفى.

وأضاف أن المبادرة تعمل على زيادة التخصصات في المستشفيات، موضحًا: «على سبيل المثال يعانى المستشفى من عجز في أطباء المخ والأعصاب، ووفرت المبادرة فرقًا طبية لخدمة مرضى المخ والأعصاب للكشف عليهم طوال أيام أسبوعيًا».

واختتم حديثه متمنيًا أن تستمر جهود هذه المبادرة التي تحقق أحلام المصريين، لافتًا إلى أن العمل في المستشفى مستمر على مدار ٢٤ ساعة بفضل المبادرة، لتقديم الخدمة الطبية اللائقة لجميع المرضى.