السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إبراهيم الجارحى: موعد غزو الصين لتايوان مُحدد ولن يكون بالسلم

غزو الصين لتايوان
غزو الصين لتايوان

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن هناك صراعًا على النفوذ وسيناريوهات للتصادم الصيني الأمريكي. 

وأضاف الجارحي، خلال برنامجه "بالمنطق" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن أهم غزوين في التاريخ هما غزو ألمانيا لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وهذا غزو لم يحدث ولم يعد من الممكن.

وأشار إلى أن الثاني هو الغزو الصيني لتايوان وهذا لم يحدث بعد، ورغم أن الغزوين لم يحدثا لكنهما لقيا قدرًا كبيرًا من الدراسة أكبر من كبرى العمليات العسكرية التي تمت بالفعل، وأن ألمانيا أعدت بالفعل خطة لغزو بريطانيا.

وأكد أن الغزو الصيني لتايوان ما زال احتمالًا لم يكشف بعد عن خططه، وتحول مجال للتخمين بين الخبراء العسكريين، ومجال للافتراض والتخطيط النظري، موضحًا أن الصين تشترط على أي دولة في علاقاتها الدبلوماسية أن تمتنع عن إقامة علاقات دبلوماسية مع تايوان.

وأوضح الجارحي أن الاعتراف بتايوان دولة مستقلة يفتح باب الغضب الصيني فورًا، مؤكدًا أن الصين حددت موعدًا بالفعل لإعادة ضم تايوان، وأن هذا لا يعتقد أن يتم بشكل سلمي. 

وتابع: "نقدر نقول إن الصين حددت عام 2049 لغزو تايوان، لأنه سيكون متزامنًا مع الاحتفال بمرور 100 عام على الثورة الصينية".

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