السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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شباب التحالف الوطنى بالمنيا: فخورون بزيارة الرئيس السيسى (فيديو)

جريدة الدستور

عبر شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة المنيا عن سعادتهم الغامرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الخميس الماضى، للمحافظة ومتابعة المشروعات القومية والتنموية.

وقال الشباب إنَّ الزيارة تعكس اهتمام الرئيس السيسى بالمحافظات والأقاليم خصوصًا أنه حريص على التنمية المجتمعية والارتقاء بالمناطق البعيدة، مؤكدين أنهم فخورون بزيارة الرئيس السيسى، كما أنهم سعداء بحديثه بعد توجيه الشكر لهم على الجهد التطوعى الذين يقومون به فى المحافظة.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة شكر لشباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى اصطف 1.500 شاب منهم لاستقباله فى قرية المعصرة بمحافظة المنيا. 

وزار الرئيس السيسى، الخميس، مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100٪ بمركز ومدينة ملوى.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى، محافظة المنيا؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة.

 

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