السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى صحة نفسية يكشف ماهية متلازمة القلب المنكسر وخطورتها على الإنسان

الدكتور وليد هندي
الدكتور وليد هندي

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، ماهية متلازمة القلب المنكسر، قائلًا: "إن الأمم المتحدة أجرت دراسة على 19 دولة، وخلصت إلى أن 34% من أطفال المدارس يتم التنمر عليهم بكل أشكال التنمر، و8% تنمرًا بدنيًا". 

وأضاف هندي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور، وسالي شاهين، أن التربية تفتقد إلى الحوار والنقاش، لافتًا إلى أنه يتم ترك الأطفال إلى أجهزة الحاسوب، وبالتالي فإن ألعاب الفيديو جيمز تختزل لديه العصبية، وتضطره إلى إخراجها في أي موقف.

وتابع استشاري الصحة النفسية، أننا نعتبر نموذجًا للتنمر، حين نلجأ للضرب والتنكيل وننعت بألفاظ غير مرغوبة، ونميز في المعاملة بين الولد والبنت، كما يتم التنمر على البنت من خلال ختان الإناث، والزواج المبكر. 

وأشار إلى أن الأولاد في المنزل يقومون بعمل المحاكاة والتقليد، حيث إنه يتعلم بالمشاهدة، وبالتالي هو يعتقد بأن هذا هو النموذج الأمثل للتعامل مع الآخرين. 

وعن إمكانية حدوث الوفاة بسبب كسرة القلب، قال: "ربنا يكفينا شر كسرة القلب، حيث يوجد 4009 حالات، منها 402 حالة حدث لهم ضعف في الجهاز المناعي وأصيبوا بالعديد من الأمراض، ودراسات أخرى تقول بأن الإنسان الذي ينكسر قلبه ويتعرض لحزن شديد يتعرض لاحتمالية الوفاة بأكثر من 21 مرة في الساعات الأولى من الحزن والأسى".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

150 مليار جنيه لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات

تفاصيل ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر تطبيق «هوج بول» (فيديو)

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

مستشار الرئيس للصحة يلقى محاضرة بهيئة الدواء حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

تجديد حبس متهم بقتل طالب جامعي في إمبابة 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس