استشارى صحة نفسية يكشف ماهية متلازمة القلب المنكسر وخطورتها على الإنسان

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، ماهية متلازمة القلب المنكسر، قائلًا: "إن الأمم المتحدة أجرت دراسة على 19 دولة، وخلصت إلى أن 34% من أطفال المدارس يتم التنمر عليهم بكل أشكال التنمر، و8% تنمرًا بدنيًا".

وأضاف هندي خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور، وسالي شاهين، أن التربية تفتقد إلى الحوار والنقاش، لافتًا إلى أنه يتم ترك الأطفال إلى أجهزة الحاسوب، وبالتالي فإن ألعاب الفيديو جيمز تختزل لديه العصبية، وتضطره إلى إخراجها في أي موقف.

وتابع استشاري الصحة النفسية، أننا نعتبر نموذجًا للتنمر، حين نلجأ للضرب والتنكيل وننعت بألفاظ غير مرغوبة، ونميز في المعاملة بين الولد والبنت، كما يتم التنمر على البنت من خلال ختان الإناث، والزواج المبكر.

وأشار إلى أن الأولاد في المنزل يقومون بعمل المحاكاة والتقليد، حيث إنه يتعلم بالمشاهدة، وبالتالي هو يعتقد بأن هذا هو النموذج الأمثل للتعامل مع الآخرين.

وعن إمكانية حدوث الوفاة بسبب كسرة القلب، قال: "ربنا يكفينا شر كسرة القلب، حيث يوجد 4009 حالات، منها 402 حالة حدث لهم ضعف في الجهاز المناعي وأصيبوا بالعديد من الأمراض، ودراسات أخرى تقول بأن الإنسان الذي ينكسر قلبه ويتعرض لحزن شديد يتعرض لاحتمالية الوفاة بأكثر من 21 مرة في الساعات الأولى من الحزن والأسى".