السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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رياضة

الأول منذ 47 يومًا.. تشيلسي يستعيد الانتصارات ويهزم ليدز بالدوري الانجليزي

هدف تشيلسي
هدف تشيلسي

استعاد فريق تشيلسي ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بالفوز على فريق ليدز يونايتد في مباراة الجولة الـ26 للبطولة، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فوز تشيلسي في مباراة اليوم هو الأول له من انتصاره على كريستال بالاس في 15 يناير الماضي.

وفرض تشيلسي استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا لكلا الفريقين ومتبادلًا بينهما.

وسدد لاعبو فريق تشيلسي كرتين على المرمى من أصل 8 محاولات، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة على المرمى من أصل 3 محاولات لفريق ليدز يونايتد، وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق ليدز يونايتد.

واستمر استحواذ فريق تشيلسي على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصل كلاهما الأداء الهجومي الضعيف على المرمى.

وضغط تشيلسي من بداية الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التقدم وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وسجل ويسلي فوفانا الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعدما حول ركلة ركنية لعبها بن تشيلول عرضية داخل منطقة جزاء ليدز برأسه في الشباك.

وواصل كلا الفريقين المحاولات للتسجيل ولكن الأداء الهجومي بينهما لم ينجح في الوصول للمرمى وهز الشباك.

وسدد لاعبو فريق تشيلسي 3 كرات على المرمى من أصل 13 محاولة خلال المباراة، وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدتين من أصل 11 محاولة لفريق ليدز يونايتد وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 كرات.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق ليدز يونايتد.

ورفع تشيلسي رصيده لـ34 نقطة في المركز العاشر بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 22 نقطة في المركز الـ17.

تشيلسى الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ليدز يونايتد مباراة تشيلسي و ليدز يونايتد

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