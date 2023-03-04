أمن القاهرة ينقل مواطناً مريضاً للمستشفى بالبساتين

نقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي - مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، مواطنا من منزله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وذلك فى استجابة فورية وسريعة لاستغاثته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من مواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، التمس مساعدته فى نقله من الشقة سكنه محل البلاغ لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكونه مريض ولا يقوى على الحركة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.