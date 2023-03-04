السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 مارس.. الطب الشرعي يفصل في اتهام ميكانيكي وسائق قتلا صديقهما في دار السلام

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة ميكانيكي سيارات وسائق «توك توك» بتهمة قتل صديقهما فى دار السلام لجلسة 21 مارس الجاري، لمناقشة الطبيب الشرعي وتحريات الشرطة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «هانى.ع»، 42 سنة، ميكانيكي سيارات، «خالد.م»، سائق «توك توك» بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجنى عليه ربيعى عماد الدين مع سبق الإصرار إذ بيتا النية على الخلاص منه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم فأعدا الأسلحة البيضاء «كزلك، مطواة» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتوجها إلى مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى انقضا عليه مشهرين أسلحتهم فأعمل المتهم سلاحه بجسده طاعنًا إياه بمنطقة الصدر قاصدين قتلا فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك حال تلويح المتهم الثاني بسلاحه للشد من أزر الأول ومنع المارة من وقف التعدي.

وأضافت تحريات النقيب شرطة محمد حامد صادق عبد الحافظ معاون مباحث قسم دار السلام، بوجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه وسابق خلافات فيما بينهم أحدث بها المتهم الأول إصابات بالمجنى عليه وبيوم الواقعة قرر المتهمان الخلاص من المجنى عليه فأعدا أسلحة بيضاء بحوزة الأول والثانى وتوجها إلى حيث مكان تواجده وما أن شاهدوا المجنى عليه حتى انقضا عليه وتعديا عليه ما أودى بحياته وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة قاصدين قتل المجنى عليه.

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